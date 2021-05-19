Лавров сделал замечание прервавшему его корреспонденту Би-би-си

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на поведение корреспондента Би-би-си во время пресс-конференции в Душанбе в среду, 19 мая.

Министр начал свое выступление со слов о содержательности прошедших переговорах, когда к трибуне подбежал журналист с микрофонами Би-би-си и «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и начал устанавливать их.

«Это Би-би-си такие манеры практикует?» — спросил он, прервав выступление, после чего улыбнулся и продолжил речь.

Ранее в этот день Лавров провел переговоры с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. По их итогам глава российского внешнеполитического ведомства отмечал, что Москва стремится к полному возобновлению регулярного авиасообщения с Душанбе в ближайшее время.

В свою очередь в министерстве иностранных дел Таджикистана заявили о подготовке к визиту президента России Владимира Путина в Душанбе. По словам Мухриддина, он может состоятся во второй декаде сентября.

В феврале прошлого года глава российского МИДа раскритиковал грузинских журналисток за неуместное поведение. На опубликованных в Сети кадрах было видно, как журналистки телеканалов Imedi и 1TVGe толкались, кричали и перебивали друг друга, в попытках задать Лаврову вопрос.