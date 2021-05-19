Четыре человека пострадали из-за непогоды в Петербурге

В Санкт-Петербурге из-за грозы, сильного ветра и ливня, обрушившихся на город во вторник, 18 мая, пострадали четыре человека. Об этом в среду, 19 мая, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошел на проспекте Испытателей. Из-за падения элемента кровли ресторана быстрого питания травмы получили четыре человека, в том числе женщина 1953 года рождения с ребенком 2011 года рождения. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще двоих пострадавших — юношу 2003 года рождения и женщину 1992 года рождения — после осмотра направили на амбулаторное лечение.

Также из-за непогоды оказались повреждены 14 автомобилей, пишет сайт kp.ru. В ведомстве отметили, что спасатели выезжали на различные происшествия 61 раз, из них на падение деревьев — 30 раз, на случаи падения конструкций — 12 раз. Также спасатели зафиксировали семь случаев протечек кровель и подтопления помещений, девять случаев обрыва проводов и падения светофоров, три случая повреждения балконов, пишет REGNUM.

Гроза с ливнем и ветром, порывы которого достигали 17 м/с, обрушились н Санкт-Петербург и Ленинградскую область вечером во вторник, 18 мая, пишет сайт 360tv.ru. По области зафиксировали случаи отключения электроэнергии в ряде населенных пунктов и случаи падения деревьев на дороги. В среду, 19 мая, в Ленобласти ожидаются ливни и град, а также грозы, при которых прогнозируется кратковременное усиление ветра до 15–20 м/с.

18 мая сообщалось, что в Подмосковье Истринском городском округе женщина пострадала в результате падения дерева. Кроме того, из-за сильного ветра два дерева упали в Балашихе — две машины повреждены.