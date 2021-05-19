Panasonic анонсировала выпуск планшета за 185 тыс. рублей

Японская компания Panasonic анонсировала выход нового планшета Toughbook S1, ориентированного на бизнес-пользователей. Видеорелиз был опубликован в аккаунте корпорации в YouTube.

Уточняется, что планшет будет отличаться от «гражданских» аналогов: гаджет имеет крупные рамки, дисплей с разрешением 1280 x 800 точек, процессор Snapdragon 660 из второй половины десятых годов и конфигурацию 6/64 ГБ.

Главными нововведениями можно назвать возможность работы дисплея под дождем, а также при использовании в перчатках. Также разработчики уверяют, что при падении на твердую поверхность с высоты 1,5 м планшет не разобьется.

Помимо этого гаджет поддерживает «горячую» замену аккумуляторов — со сменным основным в корпусе работает и резервный, что позволяет планшету работать во время этой операции.

Предварительная сумма продажи Toughbook S1 от Panasonic составляет $2499 (185 тыс. рублей по текущему курсу).

Накануне директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков дал совет о том, как охладить планшет или смартфон в случае перегрева. Кувиков посоветовал в случае перегрева устройства не пытаться быстро его охладить, так как это может нанести еще больший вред.