Более 46 млн рублей выделят на борьбу с шелкопрядом в Оренбуржье

Массовую вспышку опасного лесного вредителя — непарного шелкопряда — зафиксировали в Оренбургской области. Он распространился на территории площадью порядка 40 тыс. га. В нескольких районах введен режим ЧС.

Работы по борьбе с вредителем начались 14 мая. Губернатор Денис Паслер добился выделения из федерального бюджета беспрецедентной суммы для борьбы с непарным шелкопрядом. В этом году на эти цели направят 46,1 млн рублей, рассказал РИА «Оренбуржье» глава регионального министерства природы Александр Самбурский.

Проблема с непарным шелкопрядом особенно остро стоит в Илекском, Переволоцком, Ташлинском, Новосергиевском, Тюльганском районах. Борьбу будут вести и наземным путем, и с помощью авиатехники. В эти районы накануне выезжали сотрудники Лесхоза. Они взяли пробы химических препаратов, которыми подрядчик обрабатывает территории. Их отправят на анализ в независимую лабораторию в Москве.