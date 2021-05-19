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Дерматолог рассказала о защите кожи от солнечных лучей в мае

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Кожу после зимнего периода важно приучать к загару постепенно, и не стоит злоупотреблять загаром в мае. Такое мнение высказала в среду, 19 мая, дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

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По словам эксперта, если говорить о летнем солнце вообще, то оно опасно и в августе, но в августе люди, как правило, всё же немножечко загорелые и не бросаются сразу загорать. «Сейчас все, мне кажется, переусердствуют с этим загаром, тем более кожа еще не подготовлена, никакого намека на загар нет, никакой экранной защиты, поэтому, конечно, это стресс для кожи», — уточнила доктор в комментарии телеканалу «Звезда», добавив, что все надо делать постепенно.

Галлямова уточнила, опасность представляет не само майское солнце, а время нахождения под прямыми лучами. По мнению дерматолога, в городских условиях короткие прогулки на открытом воздухе не представляют угрозы.

«Если вы от метро до работы дошли, ничего страшного, а если вы пошли гулять в парк на целый день с ребенком, без деревьев там, сели на лужайку и там сидите с ребенком, то, конечно, здесь нужно задуматься о том, что нужна защита», — добавила Галлямова.

Ранее в этот же день в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве 19 мая будет до +27 градусов, ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. В Подмосковье будет +23...+31 градус.

При этом ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в последние 10 дней мая температура воздуха днем понизится до 18–23 градусов тепла, такие же погодные условия ожидаются в начале лета, передает НСН.

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