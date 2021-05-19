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Билл и Мелинда Гейтс наняли занимавшихся разводом Безоса адвокатов

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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда Гейтс, заявившие о своем разводе в мае, наняли адвокатов, которые занимались бракоразводными процессами основателя и генерального директора компании Amazon Джеффа Безоса и одного из самых крупных мировых инвесторов Уоррена Баффетта. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что одним из адвокатов, которые будут представлять интересы супруги Билла Гейтса, станет Шерри Андерсон. Она была адвокатом Безоса во время его бракоразводного процесса с Маккензи Скотт.

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Адвокат Тед Биллби, который ранее защищал Скотт, станет представлять интересы Гейтса в суде. Также в команду адвокатов основателя корпорации Microsoft также вошел Рональд Олсон. Он представлял в суде интересы Баффета. Кроме того, Олсон работал с генеральным директором компании Facebook Марком Цукербергом, а также с основателями Google Ларри Пейджем и Сергеем Брином. Согласно информации издания, он обсуждал с ними бизнес-вопросы.

Ранее, 3 мая, Билл Гейтс и его жена Мелинда объявили о разводе. В совместном сообщении пары говорится, что в результате длительных размышлений и объемной работы над отношениями было принято решение расторгнуть брак. Уточнялось, что Мелинда и Билл Гейтс продолжат совместную работу по вопросам общего благотворительного фонда.

10 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что процесс развода Билла Гейтса с его женой Мелиндой Гейтс начался еще в 2019 году. По словам Мелинды, этот брак «безвозвратно разрушен».

4 мая развод основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды Гейтс прокомментировала их дочь Дженнифер. Она подчеркнула, что Гейтсы переживают непростой период. Дженнифер поблагодарила всех за поддержку и добавила, что больше комментариев на тему расторжения брака ее родителей она не сделает.

Развод Джеффа Безоса и Маккензи Скотт состоялся летом 2019 года. Тогда Безос передал Скотт 4% акций (19,7 млн акций) Amazon, которые в момент бракоразводного процесса оценивались в $38,3 млрд. У бывших супругов четверо детей — трое родных сыновей и приемная дочь. Они состояли в браке с 1993 года.

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