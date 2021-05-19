Бывшие участники «Евровидения» оценили шансы Манижи на победу в конкурсе

У певицы Манижи, которая прошла в финал «Евровидения-2021», есть шанс победить в конкурсе. Об этом в среду, 19 мая, РБК рассказал российский певец и композитор, участник конкурса в 2010 году Петр Налич.

«Я считаю, что Манижа очень талантливая певица и человек с прекрасным художественным вкусом. Поэтому шансы у нее прекрасные, а даже если не победит, то всё равно она уже победила», — сказал он.

Экс-участник группы «Премьер-министр», участвовавшей в «Евровидении» в 2002 году, Жан Милиметров также отметил, что с самого начала был на 100% уверен в успехе Манижи в полуфинале конкурса.

По словам представлявшей Россию на «Евровидении» 1994 года певицы Марии Кац, выступление Манижи «совершенно в тренде».

«Сильный полуфинал, но Манижа хорошо выступила. А что будет в финале, покажет время, сейчас очень много темных лошадок», — сказала она.

Днем ранее Манижа прошла в финал «Евровидения» со своей композицией Russian Woman. Кроме России в финале оказались представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» официально начался в нидерландском Роттердаме 16 мая.

О том, что именно Манижа будет представлять Россию на «Евровидении», стало известно 8 марта. За нее проголосовало большинство зрителей в ходе отбора. В апреле песню Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст конкурса. Певица отмечала, что композиция посвящена трансформации самоощущения женщины в России в течение нескольких столетий.