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Комиссия по эпидемии в Чехии продолжит работу независимо от минздрава страны

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Межотраслевая комиссия по эпидемическим ситуациям Чехии (MeSES) продолжит свою деятельность без поддержки министерства здравоохранения страны, объявившего накануне о роспуске MeSES. Об этом сообщил в среду, 19 мая, телеканал «Чешское телевидение».

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Как рассказал глава комиссии Петр Смейкал, группа продолжит свою работу, так как несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в стране, у организации остались незаконченные проекты.

Он уточнил, что комиссия вскоре представит отчет об эпидемиологической обстановке в Чехии и прогноз развития ситуации с COVID-19 в республике.

Комиссия была создана в середине марта текущего года. Работа организации была прекращена 18 мая в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране.

В конце февраля ситуация с COVID-19 в Чехии ухудшилась. Премьер-министр страны Андрей Бабиш тогда заявил о надвигающейся тотальной катастрофе. На тот момент в республике был обнаружен британский и южноафриканский штаммы COVID-19. А в конце марта чешские медики зафиксировали еще одну новую мутацию коронавируса в стране.

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