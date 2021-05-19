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СФ одобрил закон о беззаявительном порядке получения пенсий инвалидами

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Совет Федерации одобрил закон о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Заседание верхней палаты парламента прошло в среду, 19 мая.

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Аналогичная норма предполагается и в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения.

Согласно документу, получившие соответствующий статус страховые пенсии по инвалидности или социальные пенсии по инвалидности будут назначаться лицам со дня их признания инвалидом на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, включая сведения из федерального реестра инвалидов.

Решение о назначении соответствующей выплаты будет вынесено не позднее пяти рабочих дней, говорится в законопроекте. Она будет осуществляться путем зачисления сумм страховой пенсии на банковский счет гражданина, информация о котором размещена в Единой государственной информационной системе соцобеспечения на основании поданного через «Госуслуги» согласия.

Кроме того, планируется обязать Пенсионный фонд России раз в три года информировать граждан через «Госуслуги» о сумме пенсионных накоплений с 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Ранее, 24 апреля, стало известно, что граждане с инвалидностью уже в текущем году смогут получать средства реабилитации с помощью электронного сертификата. Таким образом, будет обеспечен учет сертификатов и тех, кто в них нуждается. Процесс получения средств реабилитации будет упрощен.

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