Пять уголовных дел возбудили в отношении липецких браконьеров

С 20 апреля на водоемах Липецкой области продолжается период охраны весенне-нерестующих рыб. Рабохрана проводит рейды на местных реках и на особо охраняемых природных территориях.

По данным управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биоресурсов, выявлено 12 нарушений и возбуждено пять уголовных дел.

В ведомстве GOROD48 рассказали, что рыболовные сети, ловушки, металлические крюки и решетки, а также саму рыбу изымаются у нарушителей и передаются в органы внутренних дел.

Ограничения на рыбалку будут действовать до 1 июня. В этот период разрешено добывать рыбу только с берега без использования судов и других плавсредств. Для этого можно воспользоваться одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком, а также спиннингом.