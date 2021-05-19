В конгрессе США приняли законопроект о борьбе с насилием в отношении азиатов

Конгресс США принял закон о борьбе с насилием в отношении лиц азиатского происхождения. За проголосовало 364 депутата, против — 62. Ожидается, что Джо Байден подпишет законопроект на этой неделе, передает телеканал «Известия». За год зафиксировано 6,5 тыс. случаев дискриминации азиатов. Эксперты связывают тенденцию с приходом из КНР коронавируса.

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