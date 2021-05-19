Российские туристы смогут попасть в Европу через пересадку в Белграде

Авиакомпания AirSerbia в рамках расширения полетной программы из РФ предоставит возможность туристам воспользоваться пересадкой в Белграде для дальнейших перелетов в другие страны Европы. Об этом 19 мая сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По сообщению организации, реализация проекта стартовала с 13 мая: перевозчик начал выполнять семь рейсов в неделю по маршруту Москва– Белград–Москва. Уточняется, что в июне возобновятся полеты из Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова-на-Дону.

Теперь туристы из России благодаря пересадке в столице Сербии смогут улететь, например, в Стамбул. Отмечается, что стоимость подобного перелета из столицы России и обратно составит примерно 40 тыс. рублей за одного пассажира.

Также из Белграда можно будет улететь в Афины, Бухарест, Ларнаку, Лондон, Любляну, Тиват, Париж, Подгорицу, Прагу, Сараево, Скопье, Салоники, Тирану и Цюрих.

Ранее, 14 мая, в АТОР рассказали о наиболее бюджетных направлениях для отдыха на море этим летом. Самым бюджетным путешествием в организации назвали тур на крымское побережье на 10 дней, который можно приобрести за 23 тыс. рублей, включая авиаперелеты. Также в рейтинг вошли Абхазия, Сочи, Анапа, Греция, Кипр и другие направления.