Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Путин сменил посла России в Бангладеш
Общество
Глава Минюста предложил создать реестр должников по алиментам
Культура
Манижа выступит в первой части финала «Евровидения»
Мир
Евросоюз призвал власти Белоруссии прекратить преследования журналистов
Авто
Российский авторынок в апреле занял второе место в Европе
Общество
Госдума приняла поправки по поддержке семей с детьми и беременных
Мир
В Германии ведущий к банку тоннель нашли при ремонте плитки на парковке
Мир
В Турции осудили обвинения Эрдогана в антисемитизме со стороны Госдепа США
Мир
Исполняющий обязанности главы МИДа Ливана подал в отставку после скандала

Диписточник назвал условие отказа России от выхода из ДОН

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В случае, если Вашингтон будет готов вернуться в Договор по открытому небу (ДОН), Москва сможет отыграть свои внутренние процедуры назад. Об этом в среду, 19 мая, заявил «Известиям» высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах.

Прикрытый занавес: РФ готова вернуться в ДОН в случае участия в нем США
Но у американской стороны будут технические сложности с реализацией наблюдательных полетов, отмечают эксперты

«Однако какого-либо отклика по Договору по открытому небу от США до сих пор нет», — отметил он, уточнив, что российские внутренние процедуры будут завершены до конца мая.

После этого Москва официально уведомит депозитариев договора — Венгрию и Канаду и через шесть месяцев перестанет быть участницей документа. Таким образом, чтобы вернуться в ДОН, у США есть время до декабря 2021 года.

Ранее в этот день стало известно, что Госдума на пленарном заседании приняла внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о денонсации ДОН. Решение было принято единогласно.

В пояснительной записке к документу уточнялось, что в ноябре прошлого года Вашингтон отказался от соблюдения соглашения, что нарушило баланс интересов государств — членов ДОНа. Так, решение американской стороны нанесло серьезный ущерб соблюдению договора, в частности его роли в укреплении доверия и транспарентности, а также вызвало угрозу национальной безопасности РФ.

Принять соответствующий документ попросил депутатов Госдумы замглавы МИД России Сергей Рябков. Выступая на пленарном заседании, он отметил, что американская сторона так и не дала внятного ответа РФ по ситуации с ДОН. В связи с этим оснований для пересмотра позиции России нет.

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН 11 мая. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в тот же день, что документ имеет смысл только в том случае, если в рамках него действительно происходит обмен информацией.

При этом ранее Москва выражала готовность вернуться к исполнению ДОН, в случае если администрация американского президента Джо Байдена захочет возобновить в нем участие.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он вступил в силу в 2002-м. Согласно его условиям, 34 страны — участницы соглашения могли открыто собирать информацию о Вооруженных силах друг друга и их деятельности. При этом США вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В ответ на это Россия приступила к процессу выхода из договора 15 января, до того как в Белом доме сменилась администрация.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021