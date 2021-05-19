Диписточник назвал условие отказа России от выхода из ДОН

В случае, если Вашингтон будет готов вернуться в Договор по открытому небу (ДОН), Москва сможет отыграть свои внутренние процедуры назад. Об этом в среду, 19 мая, заявил «Известиям» высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах.

«Однако какого-либо отклика по Договору по открытому небу от США до сих пор нет», — отметил он, уточнив, что российские внутренние процедуры будут завершены до конца мая.

После этого Москва официально уведомит депозитариев договора — Венгрию и Канаду и через шесть месяцев перестанет быть участницей документа. Таким образом, чтобы вернуться в ДОН, у США есть время до декабря 2021 года.

Ранее в этот день стало известно, что Госдума на пленарном заседании приняла внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о денонсации ДОН. Решение было принято единогласно.

В пояснительной записке к документу уточнялось, что в ноябре прошлого года Вашингтон отказался от соблюдения соглашения, что нарушило баланс интересов государств — членов ДОНа. Так, решение американской стороны нанесло серьезный ущерб соблюдению договора, в частности его роли в укреплении доверия и транспарентности, а также вызвало угрозу национальной безопасности РФ.

Принять соответствующий документ попросил депутатов Госдумы замглавы МИД России Сергей Рябков. Выступая на пленарном заседании, он отметил, что американская сторона так и не дала внятного ответа РФ по ситуации с ДОН. В связи с этим оснований для пересмотра позиции России нет.

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН 11 мая. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в тот же день, что документ имеет смысл только в том случае, если в рамках него действительно происходит обмен информацией.

При этом ранее Москва выражала готовность вернуться к исполнению ДОН, в случае если администрация американского президента Джо Байдена захочет возобновить в нем участие.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он вступил в силу в 2002-м. Согласно его условиям, 34 страны — участницы соглашения могли открыто собирать информацию о Вооруженных силах друг друга и их деятельности. При этом США вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В ответ на это Россия приступила к процессу выхода из договора 15 января, до того как в Белом доме сменилась администрация.