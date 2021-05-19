Более 8,5 тыс. семей в Приморье получают выплаты на третьего ребенка

На социальные выплаты семьям, в которых родился третий (последующий) ребенок, в Приморском крае направили в этом году уже свыше 565 млн рублей. Всего в крае ежемесячную выплату в 15,4 тыс. рублей на текущий момент получают 8,7 тыс. семей.

Получить данную выплату могут родители третьего (последующего) ребенка, пока он не достиг 3-летнего возраста. Обязательными условиями являются наличие у обоих родителей российского гражданства, а также небольшой среднедушевой доход — он не должен превышать сумму в 37 тыс. рублей, сообщает ИА PrimaMedia. Всего с начала этой программы соцподдержки данные выплаты получили свыше 24,5 тыс. семей в регионе. На эти цели в общей сложности было затрачено 9 млрд рублей.

Президент Владимир Путин подписал закон, где уточняются цели ипотечного кредита по госпрограмме софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей. В документе, опубликованном 30 апреля на портале правовой информации, говорится, что теперь его можно использовать для строительства жилья или покупки недостроенного дома. В законе содержится перечень возможных кредиторов по договорам, на которые направляются средства для полного или частичного погашения в рамках мер господдержки.