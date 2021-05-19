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Многофункциональный интеллект-центр откроют в Тамбове

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В Тамбове создадут многофункциональный интеллект-центр. Обладателем федерального гранта в 10 млн рублей стала Центральная городская библиотека имени Крупской, победив в конкурсе на создание модельных библиотек нацпроекта «Культура».

Как рассказала ИА «ОнлайнТамбов.ру» директор Централизованной библиотечной системы города Наталья Сорокина, средства на капитальный ремонт библиотеки были выделены из бюджета Тамбова. На них заменили полы, системы освещения и отопления, отремонтировали и утеплили фасад, заменили кровлю, установили пандусы для передвижения маломобильных людей.

На деньги гранта проведут технологическую модернизацию, создадут комфортные условия для работы и чтения, досуга творческого интеллектуального развития, обеспечат библиотеку качественной современной литературой.

Сейчас в центре завершается установка нового оборудования, мебели, арт-объектов, комплектуются книжные фонды. Художники начали дизайнерское оформление залов. В рамках гранта библиотека получила звуковое оборудование, видео- и фотоаппаратуру.

Центр закупил книги авторов лауреатов премий «Большая книга», «Букер», «Золотая полка», которая наиболее востребована современными читателями разных возрастов. Городская централизованная библиотечная система получит 2600 книг.

Планируется создать центр, где жители Тамбова смогут не только быстро найти нужную литературу, но и заниматься самообразованием, развивать творческие способности, с пользой проводить свободное время.

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