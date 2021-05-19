В МИДе оценили возможный отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков допустил, что в случае если США действительно откажутся от санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства газопровода «Северный поток – 2», то это станет началом нормализации двусторонних отношений.

Он подчеркнул, что российские дипломаты не обсуждают с американцами эту тему по двусторонней линии.

Рябков также добавил, что Москва считает все применяемые Вашингтоном санкции незаконными и принципиально не ведет никакого диалога по критериям их отмены. Он указал, что попытки американской стороны диктовать свою волю, в том числе и собственным союзникам, продолжаются уже давно и вызывают сожаление.

Правильным, по его словам, было бы со всех точек зрения, чтобы США воздержались от дальнейших деструктивных шагов и если информация об отказе от санкций против Nord Stream 2 AG окажется правдой, то «значит, какой-то проблеск нормальности в американской политике появится».

«Но первая ласточка весны не делает. Нам нужно дальше будет смотреть, превратятся ли эти эпизодические проявления здравого смысла в нечто большее. Тогда, наверное, появится перспектива для постепенного перехода к нормализации двусторонних отношений», — сказал замминистра на брифинге в среду, 19 мая.

О том, что администрация президента США Джо Байдена намерена отказаться от санкций в отношении Матиаса Варнига, главы компании Nord Stream 2 AG накануне сообщил новостной портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Также стало известно, что Госдеп в скором времени направит конгрессу доклад по проблеме газопровода с перечислением структур, в отношении которых необходимо ввести санкции. По данным портала, к их числу Госдеп относит компанию Nord Stream 2 AG и ее руководителя Матиаса Варнига. При этом, как отмечалось, ведомство допустит их исключение из-под санкций, ссылаясь на национальные интересы США.

Источники также отметили, что единственным потенциальным способом остановить реализацию проекта «Северный поток – 2» является наложение санкций на Германию как на конечного потребителя газа. Неизвестно, будут применены подобные рестрикции или нет, однако источники портала отмечали, что Штаты по-прежнему нацелены на недопущение ввода в эксплуатацию газопровода.

В этот же день газета Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что власти США считают, что применение санкционного давления в отношении судостроительных компаний, участвующих в реализации проекта СП-2, может замедлить завершение строительства газопровода.

Согласно приведенным деталям доклада Госдепа, который ведомство предоставит Конгрессу, в нем будут указаны четыре российских судна и четыре компании, способствующие реализации «Северного потока – 2». Госдеп будет добиваться их включения в санкционный список.

По словам источников издания, на данный момент продолжается изучение компаний, вовлеченных в строительство газопровода, на предмет применения санкций против них.

13 мая, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти страны продолжают считать «Северный поток – 2» «плохим проектом»

При этом 11 мая сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла сообщил, что строительство трубопровода должно быть завершено, так как поставки российского природного газа очень важны для ФРГ. По его словам, завершение СП-2 выгодно и немецкой, и российской сторонам. При этом во Франции 9 мая рассказали о том, что газопровод будет реализован, несмотря на попытки США помешать этому.

4 мая госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с главой МИД Германии Хайко Маасом отметил, что Вашингтон выступает решительно против строительства газопровода. В свою очередь, Маас напомнил, что ФРГ уже неоднократно оглашала свою позицию по поддержке СП-2.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.