В МИД РФ не увидели оснований для расширения списка «недружественных» стран

Россия в настоящий момент не видит оснований для расширения списка «недружественных» стран. Об этом в среду, 19 мая, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«У нас сейчас нет никаких оснований что-то менять в только что принятом распоряжении правительства», — сказал он ТАСС.

При этом замглавы российского МИДа подчеркнул, что любые провокационные действия в отношении РФ будут получать «взвешенный, соразмерный, но решительный ответ». Помимо этого, Рябков также оценил возможность включения в этот список стран, входящих в НАТО.

«Всё зависит от поведения европейских стран, прежде всего входящих в НАТО, которые не успокаиваются и пытаются демонстрировать собственную задиристость», — указал он.

14 мая правительство РФ утвердило перечень «недружественных» России стран, в который попали только два государства — Чехия и США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день отметил, что небольшое число стран в этом перечне говорит о готовности Москвы к диалогу.

По словам главы МИД Чехии Якуба Кулганека, решение Москвы о внесении Чехии в список «недружественных» стран является дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с чешской стороной, но и со всем ЕС и его союзниками.

В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что утверждение правительством России перечня «недружественных» иностранных государств подрывает дипотношения.

В Евросоюзе, в свою очередь, посчитали необоснованными обвинения Москвы в недружественных действиях и призвали российскую сторону пересмотреть данное решение.