Российский авторынок в апреле занял второе место в Европе

В апреле 2021 года лидером продаж новых автомобилей на европейском рынке стала Германия, где было продано 229 650 машин, что на 90% больше, чем год назад. Об этом 19 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На втором месте по продажам находится Россия. В апреле жители страны приобрели 150 тыс. легковых автомобилей.

Третье место среди крупнейших европейских авторынков заняла Италия с показателем 145 033 машины (рост в 34 раза). Четвертый результат показала Великобритания — 141 583 автомобиля, что в 33 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Замыкает пятерку европейских лидеров Франция, чьи дилеры увеличили реализацию в 6,7 раза до 140 426 автомобилей.

14 мая сообщалось, что в апреле 2021 года в мире было продано 7 млн 010 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 77,6% больше, чем за тот же период 2020-го.

Лидером по продажам автомобилей в апреле остается Китай с показателем 2 млн 114 тыс. машин, что на 8,4% выше показателя годичной давности.