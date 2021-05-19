Цены на курорте «Соленые озера» в Соль-Илецке подняли из-за COVID-19

Вход на курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке в Оренбургской области станет дороже. Причина – пандемия коронавируса и рост расходов.

Цены на билеты вырастут на 50 рублей, до 300 рублей на человека. Дети до семи лет смогут проходить бесплатно. Повышение связано с возросшими в разы расходами, которые необходимы для работы в период пандемии, а также инфраструктурными преобразованиями, рассказала представитель ООО «Соленые озера» Галина Баева.

В этом году курорт будет работать с соблюдением мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Запланирована работа детских зон, парка аттракционов, нескольких кафе и ресторанов. В 2020 году они функционировали лишь частично.

При входе на курорт туристы должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Требований о масках на пляже нет. Чтобы не создавались очереди будет открыто два входа, а на пике сезона — еще один. Все сотрудники пройдут ПЦР-обследование и будут тестироваться на протяжении всего сезона, пишет «Урал56.Ру».