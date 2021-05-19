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Лес в Омской области загорелся из-за редкого природного явления

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На севере Омской области в Муромцевском районе загорелся лес. Причиной пожара стало довольно редкое для региона природное явление — сухая гроза. Березовый лес загорелся на заболоченных землях.

С огнем боролись сотрудники районного лесхоза. Им удалось остановить распространение огня. Работало порядка 10 автомобилей и тракторов, одна танкетка. Гибели лесных культур удалось избежать, рассказали ИА «ОМСКРЕГИОН» в региональном правительстве.

Также потушен пожар в Усть-Ишимском районе. В течение нескольких дней на месте возгорания работали сотрудники федерального резерва «Авиалесоохраны».

На большей части Омской области сохраняется четвертый класс пожарной опасности. Самый высокий, пятый, класс установлен на территории Усть-Ишимского, Крутинского, Тюкалинского, Называевского, Любинского, Павлоградского, Таврического, Русско-Полянского и Черлакского районов.

По данным ГУ МЧС по Омской области, за прошедшие сутки на территории региона было зафиксировано шесть новых лесных пожаров. Каждый из них удалось потушить в первые же сутки.

В начале мая Омскую область накрыл смог из-за лесных пожаров.

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