Axios сообщил о решении Байдена отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG

Американский новостной портал Axios 18 мая заявил о решении администрации президента США Джо Байдена отказаться от санкций в отношении оператора Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига.

По данным источника портала, Госдепартамент США в ближайшее время направит в конгресс отчет, в котором перечислены компании, в отношении которых необходимо применить санкции. Эти компании участвуют в строительстве «Северного потока – 2». Также Госдеп намерен применить санкции в отношении нескольких российских судов.

Как отметили на портале, США решили отказаться от санкций в отношении оператора Nord Stream 2 AG и его руководителя в соответствии с национальными интересами, однако в Госдепе признали, что оператор и глава Nord Stream 2 AG участвуют в деятельности, против которой необходимо ввести санкции.

Также журналисты сообщили со ссылкой на источники в Белом доме, что власти США по-прежнему намерены не допустить ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» и в любой момент могут пересмотреть свое решение по санкциям.

«Администрация Байдена ясно дала понять, что газопровод «Северный поток – 2» — это российский геополитический проект, который угрожает европейской энергетической безопасности, а также безопасности Украины и восточных союзников и партнеров по НАТО» — привели слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки на портале.

Ранее, 13 мая, Псаки сообщила, что власти страны продолжают считать «Северный поток – 2» «плохим проектом».

При этом 11 мая сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла сообщил, что строительство трубопровода должно быть завершено, так как поставки российского природного газа очень важны для ФРГ. По его словам, завершение СП-2 выгодно и немецкой, и российской сторонам. При этом во Франции 9 мая рассказали о том, что газопровод будет реализован, несмотря на попытки США помешать этому.

В начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с главой МИД Германии Хайко Маасом отметил, что Вашингтон выступает решительно против строительства газопровода. В свою очередь, Маас напомнил, что ФРГ уже неоднократно оглашала свою позицию по поддержке СП-2.

20 апреля канцлер Германии Ангела Меркель указала, что Берлин сделал выбор в пользу строительства газопровода, несмотря на критику стран Евросоюза.

За несколько дней до этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила сохранившуюся вероятность введения дополнительных санкций против «Северного потока – 2». Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке реализации строительства, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.