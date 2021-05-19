Пострадавшие от пожаров в Тюменской области получат господдержку

Жители Тюменского района, где произошли природные пожары, могут рассчитывать на поддержку государства. Поручение дал глава Тюменской области Александр Моор.

Накануне с жителями дачного поселка «Солнышко», где сгорели 25 домов, встретились глава района, его заместитель, районный прокурор, и.о. главы Винзилинского муниципального образования. Обсуждались проблемы, которые возникли после природных пожаров. Прокурор и руководство сельской администрации также пообщались с жителями села Богандинское, сообщает megatyumen.ru.

17 мая на территории Тюменской области зарегистрировали 20 действующих природных пожаров. Три из них локализовали, еще 14 потушили. В регионе введен режим ЧС в лесах. Во время тушения пожаров пострадали два человека.