Военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» пройдет в Хабаровске

Музыканты войск Восточного военного округа продолжают готовиться к IХ военно-музыкальному фестивалю «Амурские волны», который состоится в Хабаровске 24-31 мая.

Военный оркестр штаба ВВО представит новую оригинальную программу плац-концерта совместно с ротой почетного караула Хабаровского гарнизона. В репертуар войдут строевые песни, старинные марши, классические произведения в современной обработке и эстрадные современные аранжировки, сообщает ИА AmurMedia. Всего от Восточного военного округа в фестивале примут участие более 300 военных музыкантов.

Ранее в администрации Хабаровска обсудили подготовку к празднованию 163-й годовщины со дня основания города. Мэр Сергей Кравчук подчеркнул, что от проведения традиционного шествия трудовых коллективов в этом году, так же как и в прошлом, пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса. При этом 29 мая пройдет арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск». Ведется подготовка к праздничному фейерверку.