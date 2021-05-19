Манижа раскрыла план победы на «Евровидении»

Певица Манижа рассказала о том, как планирует победить на международном конкурсе «Евровидение».

«Есть только один план. В музыке, на «Евровидении», где угодно — быть собой. И сегодня я была собой», — сказала она журналистам.

Артистка добавила, что очень рада представлять Россию на «Евровидении». Певица пообещала, что в финале конкурса будет «намного более сумасшедшей», передает телеканал «360».

«Это то, что делает тебя успешным. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой», — отметила она.

Ранее, 18 мая, Манижа прошла в финал «Евровидения» со своей композицией Russian Woman. Кроме России в финале оказались представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» официально начался в нидерландском Роттердаме 16 мая.

О том, что именно Манижа будет представлять Россию на «Евровидении», стало известно 8 марта. За нее проголосовало большинство зрителей в ходе отбора. В апреле песню Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст конкурса. Певица отмечала, что композиция посвящена трансформации самоощущения женщины в России в течение нескольких столетий.