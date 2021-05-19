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Эксперт рассказал о последствиях отказа Украины от электроэнергии РФ

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Эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев сообщил о том, что Украина может реализовать полный отказ от импорта российской электроэнергии при условии синхронизации украинской и европейской энергетических систем, которая запланирована только на 2024 год. По его словам, на текущий момент ни одна страна не сможет заменить Россию на украинском рынке электроэнергии, о чем он заявил в среду, 19 мая.

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Эксперт отметил, что попытки отказаться от российской электроэнергии предпринимались неоднократно и каждый раз Киев сталкивался с «чрезвычайными обстоятельствами», вынуждающими его вернуться потреблению соответствующего ресурса. Однако первым шагом к окончательному отказу от электроэнергии России станет синхронизация энергосистем Украины с Европой.

«Для этого нужно, чтобы отсоединение от России и Белоруссии произошло в 2022 году. С украинской стороны высказывались опасения, что наличие долгосрочных контрактов на поставку российской энергии может помешать этому процессу. Очень похоже, что вся эта история с запретом импорта понадобилась ровно затем, чтобы предотвратить их подписание — никто не будет вступать в долгосрочные отношения с поставщиком, которому в любой момент могут перекрыть доступ на рынок», — поделился Коптев в своем комментарии «РИА Новости»

Комментируя потенциальную ситуацию с точки зрения ущерба для России, он отметил, что Украина не относится к разряду ключевых объектов сбыта российской электроэнергии «даже с большой натяжкой». Так, Россия экспортирует одноименный ресурс в Финляндию, Литву, Казахстан, Китай, Монголию, Грузию, Азербайджан, Белоруссию, Норвегию и Южную Осетию. Из перечисленных стран позицию крупнейшего потребителя российской электроэнергии занимает Финляндия.

Накануне, 18 мая, министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к Национальной комиссии, занимающейся осуществлением госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг, с просьбой отказаться от импорта российской и белорусской электроэнергии. Уточняется, что министр считает корректным ограничение экспорта из стран, которые не являются членами Энергетического сообщества, что позволит избежать противоречия в стратегических задачах Украины и угроз энергетической безопасности.

2 апреля депутат Верховной рады Михаил Волынец обвинил Россию в крахе энергетической системы Украины. По его мнению, продажа Москвой электричества по заниженным ценам является гибридной энергетической войной против его страны.

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал обвинения в адрес России. Он заявил, что Украина самостоятельно выбрала свой путь развития и за экономическую ситуацию в стране ответственны местные власти.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров посоветовал украинским властям «не искать виноватого среди своих соседей», а заняться своей страной. По его словам, представители Киева уже не знают, где найти повод для очередного скандала.

10 марта на рассмотрение Верховной рады Украины внесли законопроект об ограничении импорта электроэнергии из Российской Федерации.

При этом 23 февраля бывший министр энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что для отказа от импорта электроэнергии Киеву необходимо провести ремонт инфраструктуры, так как значительная ее часть уже не работает.

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