Юрист напомнила водителям о грозящих летом штрафах до 500 тыс. рублей

Главный юрисконсульт компании «Правокард» Анна Куклеева предупредила водителей о штрафах, которые могут грозить им летом. Об этом она рассказала в среду, 19 мая, в интервью порталу Autonews.

По ее словам, нужно быть внимательным, чтобы не пересечь на автомобиле зону особо охраняемых природных территорий

Эксперт отметила, что при подъезде к природоохранным зонам обычно стоят ограждения или имеются обозначения, что проезд запрещен, но и их отсутствие не становится основанием для въезда в охраняемую зону. Куклева рекомендовала перед поездкой заранее проверить статус территории на публичной кадастровой карте, чтобы исключить возможность получения штрафа.

К особо охраняемым природным территориям относятся государственные природные заповедники, государственные природные заказники, национальные парки, природные парки, памятники природы, а также дендрологические парки и ботанические сады.

Размер штрафа зависит от конкретного нарушения и может составлять 1,5–5 тыс. рублей для физических лиц, и от 50 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических.

Кроме того, согласно новым правилам, вступившим в силу в 2021 году, Водный кодекс запрещает передвижение на автомобилях по водоохранной зоне в местах без твердого покрытия дороги, то есть по абсолютно любым не асфальтированным дорогам. Штраф для физических лиц составляет 4,5 тыс. рублей, для должностных — 8–12 тыс., а юридические лица заплатят за нарушение уже 200–400 тыс. рублей.

Юрист также напомнила, что по статье 65 Водного кодекса границы водоохранных зон зависят от типа водоема и его размеров. А подъезд к водоемам, которые находятся в близи лесного массива, лесопарковой зоны в принципе запрещен.

Уточняется, что в случае, если протяженность реки и ручья составляет более 50 км, то к водоему нельзя подъезжать ближе 200 м, к реке длиной до 10 км — ближе 50 м, а если речь идет о море, то расстояние увеличивается до 500 м.

7 мая водителям напомнили, что мелкие неисправности в машине, дорожные знаки и разметка могут стать причиной получения серьезного штрафа. Так, недопустима езда на автомобиле без одного из зеркал, парковка с заездом на размеченные парковочные линии и в зонах «для резидентов».