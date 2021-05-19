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В России изготовят демонстратор гибридной силовой установки к 2023 году

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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») намерена изготовить демонстратор технологий гибридной силовой установки к 2023 году. Об этом сообщил в среду, 19 мая, главный конструктор ОДК Юрий Шмотин журналистам во время Международной научно-технической конференции по авиадвигателям.

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«Сегодня в ОДК сформирована команда, установлены конкретные сроки выполнения научно-исследовательских работ. В деталях я бы сейчас не хотел об этом рассказывать, но первые результаты мы планируем получить уже в течение двух лет. Это будет демонстратор технологий гибридной силовой установки», — сказал он.

Он отметил, что демонстратор в перспективе не будет уступать по техническим характеристикам уже существующим газотурбинным установкам. При этом, по словам конструктора, демонстратор будет расходовать гораздо меньше топлива и меньше наносить вред экологии. Он добавил, что сформированы требования к компонентам гибридной силовой установки, «для того чтобы в периоде плюс четыре года сформировать установку, которая по своим характеристикам не будет уступать газотурбинному двигателю».

Шмотин также объяснил, что специалисты корпорации тесно сотрудничают по вопросам разработки двигателя со специалистами Центрального института авиационного двигателестроения.

Ранее, 9 апреля, ОДК провела первый этап испытаний двигателя для орбитальных самолетов и перспективных гиперзвуковых летательных аппаратов. Сообщалось, что на отдельных режимах работы удельная тяга демонстратора до 50% превышала показатели традиционных силовых установок.

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