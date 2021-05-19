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Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 мая

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В столице в среду, 19 мая, будет до +27 градусов, ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В дневные часы в Москве ожидается до 25–27 градусов тепла. Ночью похолодает до +14.

Ветер юго-восточный, 6–11 м/с, местами с порывами до 17 м/с, в связи с чем 19 мая в Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье будет +23...+31 градус. В ночь температура опуститься до 11 градусов тепла.

18 мая ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в конце мая в Москве будет прохладно и будут идти кратковременные дожди. Такая погода сохранится и в начале июня.

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