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В Новокузнецке госпитализированы 11 детей с признаками отравления
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В Новокузнецке госпитализированы 11 детей с признаками отравления

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Одиннадцать детей госпитализировали с признаками легкого отравления после распыления неизвестного вещества в школе № 26 в Новокузнецка. Об этом в среду, 19 мая, сообщил пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.

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По его словам, на месте происшествия работают сотрудники центра и четыре бригады скорой помощи.

«В Новокузнецке в школе распылили неизвестное вещество, предположительно, баллончик газовый, и 11 человек уже увезли в больницу с признаками легкого отравления», — цитирует Дужика «РИА Новости».

Он отметил, что во время эвакуации детей в медицинское учреждение их состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Накануне, 18 мая, четверо школьников были госпитализированы после урока физкультуры в городе Великие Луки в Псковской области. У детей проходило обычное тренировочное занятие, после которого они пожаловались на недомогание, слабость и головокружение.

В настоящее время состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное, они находятся под медицинским наблюдением. По сведениям, предоставленным властями, факторы отравления отсутствуют, а причины недомогания учащихся будут установлены после проведения медицинских анализов и проверок.

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