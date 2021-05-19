Украденные древнеримские фрески вернулись в Помпеи

В результате расследования отдела полиции по защите культуры Италии фрагменты настенных фресок, похищенных из руин древнеримских вилл в Помпеях, вернули на их историческую родину. Об этом сообщает The Guardien.

Три из разыскиваемых артефактов, датируемые I в.н.э., в 1970-х годах были срезаны со стен двух вилл в Стабиях, недалеко от основных раскопок Помпеи, а затем незаконно вывезены из страны. По информации издания, на одной из фресок изображена танцовщица с подносом, на другой — херувим, играющий на флейте, а на третьей — голова женщины.

Полиция обнаружила их в 2020 году в ходе масштабного расследования незаконного оборота археологических объектов. Выяснилось, что фрески были куплены американскими, швейцарскими и английскими антикварными торговцами в 1990-х годах.

Еще три разыскиваемых произведения древнеримского искусства были обнаружены на вилле в Чивита-Джулиана, примерно в 700 м к северо-западу от археологического парка Помпеи. Раскопки на вилле начались в 2017 году, но до этого, как полагает следствие, воры смогли проникнуть внутрь, чтобы украсть реликвии. Деятельность «черных копателей» стражи порядка пресекли там в 2012 году.

В октябре 2019 года археологи в Помпеях нашли фреску в подвале здания, которое, как предполагается, могло быть таверной для гладиаторов. Отмечается, что на рисунке изображены два типа гладиаторов — мурмиллон и фракиец.