Личность пропавшего пассажира разбившегося вертолета Robinson установили

Личность пропавшего после крушения вертолета Robinson в Архангельской области пассажира установлена: им оказался депутат областной думы и хоккеист Александр Б. Об этом в среду, 19 мая, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источники.

Как уточняется, Александр Б. является игроком Ночной хоккейной лиги и выступает за клуб «Афанасий» на позиции нападающего. По словам источника агентства, профессионально в хоккей мужчина не играл.

18 мая стали известны подробности крушения вертолета Robinson, в частности сведения о погибшем пилоте. Речь идет о Вадиме С., который был чемпионом мира по вертолетному спорту.

В понедельник, 17 мая, стало известно о том, что в результате крушения вертолета Robinson в Архангельской области один человек погиб и два пострадали. Еще один пассажир воздушного судна пропал без вести. ЧП произошло недалеко от острова Мудьюг, расположенного в Белом море.