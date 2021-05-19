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«Питтсбург» победил «Айлендерс» и сравнял счет в серии плей-офф

«Питтсбург» победил «Айлендерс» и сравнял счет в серии плей-офф

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Во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли на домашнем льду хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:1. Об этом 19 мая сообщает «Спорт-Экспресс».

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У хозяев шайбу забросили Брайан Раст (4-я минута) и Джефф Картер (14). Нападающий «Питтсбурга» россиянин Евгений Малкин из-за травмы участия в матче не принимал. У «Айлендерс» отличился Джош Бэйли (35), а вратарь Семен Варламов отразил 43 броска из 45.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 1:1.

В первом матче «Айлендерс» победил в овертайме (4:3). Третья встреча состоится 21 мая (начало в 02:00 мск) в Нью-Йорке.

В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

14 мая «Колорадо» обыграл в домашнем матче «Лос-Анджелес» со счетом 5:1 и стал победителем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), завоевав впервые за 20 лет Президентский кубок.

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