«Питтсбург» победил «Айлендерс» и сравнял счет в серии плей-офф
Во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли на домашнем льду хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:1. Об этом 19 мая сообщает «Спорт-Экспресс».
У хозяев шайбу забросили Брайан Раст (4-я минута) и Джефф Картер (14). Нападающий «Питтсбурга» россиянин Евгений Малкин из-за травмы участия в матче не принимал. У «Айлендерс» отличился Джош Бэйли (35), а вратарь Семен Варламов отразил 43 броска из 45.
Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 1:1.
В первом матче «Айлендерс» победил в овертайме (4:3). Третья встреча состоится 21 мая (начало в 02:00 мск) в Нью-Йорке.
В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.
14 мая «Колорадо» обыграл в домашнем матче «Лос-Анджелес» со счетом 5:1 и стал победителем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), завоевав впервые за 20 лет Президентский кубок.