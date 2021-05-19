США оценили применение санкций против российских судов

Власти США считают, что применение санкционного давления в отношении судостроительных компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2» могут замедлить завершение строительства газопровода. Об этом во вторник, 18 мая, сообщила газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники издания утверждают, что в отчете Госдепартамента, который представят Конгрессу в среду, 19 мая, будут указаны четыре российских судна и четыре компании, способствующие реализации «Северного потока — 2». Госдеп будет добиваться их включения в санкционный список.

По словам источников, на данный момент продолжается изучение компаний, вовлеченных в строительство газопровода на предмет применения санкций против них.

В этот же день, 18 мая, новостной портал Axios со ссылкой на источники сообщил о том, что правительство США намерено освободить от санкций главу компании Nord Steam 2 AG Матиаса Варнига, которая является оператором строительство газопровода «Северный поток — 2».

Ранее, 13 мая, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти страны продолжают считать «Северный поток — 2» «плохим проектом».

Ранее, 11 мая, сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла сообщил, что строительство трубопровода должно быть завершено, так как поставки российского природного газа очень важны для ФРГ. По его словам, завершение СП-2 выгодно и немецкой, и российской сторонам. При этом во Франции 9 мая рассказали о том, что газопровод будет реализован, несмотря на попытки США помешать этому.

4 мая госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с главой МИД Германии Хайко Маасом отметил, что Вашингтон выступает решительно против строительства газопровода. В свою очередь, Маас напомнил, что ФРГ уже неоднократно оглашала свою позицию по поддержке СП-2.

20 апреля канцлер Германии Ангела Меркель указала, что Берлин сделал выбор в пользу строительства газопровода, несмотря на критику стран Евросоюза.

За несколько дней до этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила сохранившуюся вероятность введения дополнительных санкций против «Северного потока — 2». Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке реализации строительства, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.