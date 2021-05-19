Конгресс США призвал к «дипломатическому бойкоту» Олимпиады в Пекине

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала к «дипломатическому бойкоту» зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине по причине «нарушения прав человека» в Китае. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает телеканал CNBC.

По словам Пелоси, спортсмены могут принять участие в предстоящих Играх, при этом мировым лидерам следует отказаться от визита в Пекин, чтобы защитить свой «моральный авторитет».

Спикер американского конгресса также обратилась с критикой к корпоративным спонсорам Олимпиады, которые якобы «по-другому» рассматривают действия Китая, опасаясь за свою прибыль. По ее словам, отказ «выступать против нарушения прав человека» по коммерческим причинам лишает Соединенные Штаты «моральной власти» отстаивать права человека «где бы то ни было».

Тем не менее, как отмечается в материале, Пелоси признала, что дипломатический бойкот, о котором она говорит, может не сработать, так как подобными методами «в прошлом США не удалось добиться успехов». Еще в 2008 году спикер обратилась к бывшему американскому президенту Джорджу Бушу с требованием бойкотировать церемонию открытия летних Олимпийских игр в Пекине в качестве протеста против «нарушений прав человека в Китае», однако в итоге Буш посетил мероприятие вместе с другими 80 главами других государств.

Президента США Джо Байдена призывают отказаться от посещения Олимпийских игр в Пекине в знак протеста против действий китайского правительства в отношении этнической группы уйгуров, которые были охарактеризованы предыдущей администрацией экс-президента страны Дональда Трампа как геноцид.

3 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что США не рассматривают идею бойкота Олимпийских игр в Пекине, однако не исключено, что соответствующее решение может быть принято. На уточняющий вопрос о возможности бойкотирования мероприятия Блинкен посоветовал «никогда не говорить, что что-то невозможно».

Ранее, 6 апреля, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил о том, что Штаты вместе со своими зарубежными союзниками и партнерами планируют рассмотреть идею бойкота предстоящих зимних Олимпийских игр в Китае.

При этом 11 марта сообщалось, что Национальный олимпийский комитет США выступил против идеи бойкота Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году.

Глава организации Сьюзан Лайонс обратила внимание на то, что подобные бойкоты, в частности Олимпийских игр в Москве в 1980 году, не были эффективны.

Призывы бойкотировать зимние Игры, которые должен принять Китай, ранее звучали от Канады, Норвегии, а также от представителей почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира. Поводом стали приписываемые Пекину массовые репрессии в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

XXIV зимняя Олимпиада запланирована в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.