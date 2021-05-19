Полиция остановила протестующих в поддержку Палестины у штаб-квартиры ООН

Полиция Нью-Йорка не дала участникам шествия в поддержку Палестины пройти к штаб-квартире ООН. Несколько десятков стражей порядка заблокировали маршрут протестующих, сообщает телеканал «Известия».

Демонстранты жгли файеры, кидали пустые пластиковые бутылки. Часть активистов была задержана.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.