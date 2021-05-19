Более 20 человек погибли и 120 пропали без вести из-за урагана в Индии
В Индии продолжает бушевать ураган «Тауктаэ». Число погибших от шторма в штате Махараштра увеличилось до 16. В Гуджарате стихия унесла жизни минимум семи человек, сообщает телеканал «Известия». Повреждено более 16 тыс. домов, с корнем вырваны 40 тыс. деревьев. У побережья Мумбаи потерпели бедствие несколько барж. Спасены 170 человек, ведутся работы по поиску пострадавших.
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