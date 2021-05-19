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ФАС предложила меры для ограничения роста долгов за ЖКУ на Кавказе

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В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) хотят запретить плату за электроэнергию через посредников или расчет с ними наличными. С таким предложением выступила ФАС, сообщили «Известиям» в антимонопольном ведомстве.

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Также служба считает нужным ввести систему электронного сбора платежей и еще ряд мер. Инициативы должны повысить платежную дисциплину в республиках округа, считают в ФАС.

Северо-Кавказский федеральный округ сегодня одна из наиболее проблемных территорий в России в сфере оплаты ЖКУ. Задолженность ресурсоснабжающих организаций (РСО) или гарантирующих поставщиков электроэнергии (ГП) в Дагестане, Чечне, Северной Осетии, Ингушетии составляет около 65 млрд рублей, рассказали «Известиям» в ассоциации «Совет производителей энергии».

Сегодня на Северном Кавказе во многих населенных пунктах нет банковских отделений или терминалов, через которые можно рассчитаться за коммуналку, сообщила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Поэтому зачастую сбором платы с жителей занимаются посредники и агенты, которые нередко предпочитают принимать наличные. Поэтому порой деньги доходят до РСО не в полном объеме, добавила она.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев подтвердил «Известиям», что выдвинутые ФАС варианты решений получены по итогам заседания в нижней палате.

Сейчас у большинства граждан есть банковские карты, с помощью которых можно проводить безналичные платежи в специализированном расчетном центре ГП, считает он. Когда заключение комитета по предложениям ФАС согласуют, документ направят в правительство и профильные ведомства, уточнил Селезнев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Знать ток: ФАС предложила меры для ограничения роста задолженности за ЖКУ на Кавказе

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