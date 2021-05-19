Нотариус рассказала о льготах на услуги при сделках с жильем

Нотариус из Перми Мария Боронина рассказала о том, что от взимания госпошлины и платы за предоставление услуг правового и технического характера в процессе оформления сделок с недвижимостью полностью освобождаются дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны и бывшие узники фашистских концлагерей. Об этом она рассказала в беседе с «РИА Недвижимость».

По словам эксперта, сегодня выделяется 16 категорий граждан, которые могут частично или полностью освободиться от оплаты государственной пошлины при совершении нотариальных действий.

«От оплаты также освобождаются бывшие военнопленные во время Великой Отечественной войны, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, находящиеся в детских домах, интернатах», — сообщила Боронина.

Нотариус отметила, что для нетранспортабельных граждан, которые являются инвалидами I и II степени, существует отдельный ряд льгот, в том числе на оплату выезда нотариуса в случае совершения нотариальных действий вне помещения конторы.

Боронина также добавила, что нотариусы также принимают участие в днях бесплатной юридической помощи и проводят бесплатные приемы в консультационных пунктах по всей России. Кроме того, по ее словам, в рамках оказания услуг нотариальные сотрудники посещают интернаты, детские дома, дома престарелых, центры инвалидов и другие социальные учреждения, в том числе исправительные.

Согласно сведениям, предоставленным Федеральной нотариальной палатой, за прошлый, 2020 год количество действий нотариусов с применением льгот в сравнении с 2019 годом показало прирост в 45% и достигло отметки в 2,5 млн. Ежегодно нотариальные конторы за свой счет предоставляют льготы на сумму в более 2 млрд рублей.

Ранее, 13 апреля, Федеральная нотариальная палата сообщила о том, что в 2019–2020 годах в 45 субъектах России нотариусами было предотвращено совершение противоправных действий в отношении имущества на сумму свыше 639 млн рублей. Так, за два года нотариусы выявили 680 фактов мошеннических действий, в частности, попыток удостоверить сделки на нотариальном уровне в целях приобретения чужого имущества.