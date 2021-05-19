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ХАМАС опроверг информацию о согласии на прекращение огня с Израилем

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Контролирующее сектор Газа палестинское радикальное движение ХАМАС опровергло информацию о согласии пойти на прекращение огня с Израилем с утра 20 мая. Об этом во вторник, 18 мая, сообщил член политбюро движения Иззат ар-Решек на своей странице в Twitter.

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«Сообщения СМИ противоположной стороны о том, что ХАМАС согласился на прекращение огня в четверг, неправда... Никакого соглашения или конкретных сроков прекращения огня не было достигнуто», — написал он.

Ранее Египет, по информации израильского 12-го телеканала, предложил ввести режим прекращения огня в зоне ближневосточного конфликта с 06:00 четверга, 20 мая. Тогда сообщалось, что эта инициатива пользуется поддержкой США и ЕС. Отмечалось, что ХАМАС также согласен на эти действия.

Израильская сторона пока никак не прокомментировала информацию.

Ранее, 18 мая, член политического бюро ХАМАС Хусам Бадран заявил, что движение не получало от Израиля никаких условий для перемирия. При этом он подчеркнул, что Израиль не вправе выдвигать подобные условия. Представитель руководства ХАМАС указал, что Израиль первым должен объявить о прекращении огня.

В этот же день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против радикалов в секторе Газа будет длиться не менее нескольких дней. Он предупредил, что если после ее завершения из сектора Газа продолжатся пуски ракет, то реакция будет очень жесткой.

Палестинцы заявили посредникам в переговорах с Израилем, что ключевым требованием для деэскалации конфликта в регионе является прекращение огня со стороны Израиля. Также среди условий прекращение выселения людей из Шейх-Джарраха, освобождение задержанных в результате недавней эскалации в Восточном Иерусалиме, вывод силовиков из мечети Аль-Акса, а также прекращение агрессии в Газе.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.

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