Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Госдепе назвали дату встречи Лаврова и Блинкена
Мир
США осудили «антисемитские высказывания» президента Турции
Общество
Манижа поделилась впечатлениями от выхода в финал «Евровидения»
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о денонсации Договора по открытому небу
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Новосибирске
Общество
Синоптик пообещал москвичам прохладный конец мая и начало июня
Мир
Госсекретарь США и глава МИД ФРГ обсудили Россию и Китай
Интернет
Общественный совет при Роскомнадзоре усилит борьбу с кибербуллингом в сети
Мир
Конгресс США призвал к «дипломатическому бойкоту» Олимпиады в Пекине

Манижа поделилась впечатлениями от выхода в финал «Евровидения»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участница «Евровидения-2021» от России певица Манижа поделилась своими впечатлениями от выхода в финал конкурса и призналась в любви к русскому языку. Об этом она сообщила в среду, 19 мая.

Коронованные особо: почему назрел скандал из-за допуска зрителей на «Евровидение»
Организаторы конкурса представили научное исследование, согласно которому собрание толпы из 3,5 тыс. человек без масок безопасно

«Мне сказали, что я никогда-никогда не пройду в финал с этой песней на русском языке. Я так горда, что я — русская женщина, которая поет на русском языке», — цитирует слова певицы РЕН ТВ.

Манижа также добавила, что на прекрасном русском языке следует исполнять как можно больше песен.

Во вторник, 18 мая, Манижа прошла в финал «Евровидения» со своей композицией Russian Woman. Кроме России в финале оказались представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» официально начался в нидерландском Роттердаме 16 мая.

Во время церемонии открытия Манижа появилась на окрашенной в бирюзовый цвет ковровой дорожке с бэк-вокалистами и рассказала о композиции Russian Woman, с которой будет выступать на конкурсе.

О том, что именно Манижа будет представлять Россию на «Евровидении», стало известно 8 марта. За нее проголосовало большинство зрителей в ходе отбора. В апреле песню Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст конкурса. Певица отмечала, что композиция посвящена трансформации самоощущения женщины в России в течение нескольких столетий.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021