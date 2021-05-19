Манижа поделилась впечатлениями от выхода в финал «Евровидения»

Участница «Евровидения-2021» от России певица Манижа поделилась своими впечатлениями от выхода в финал конкурса и призналась в любви к русскому языку. Об этом она сообщила в среду, 19 мая.

«Мне сказали, что я никогда-никогда не пройду в финал с этой песней на русском языке. Я так горда, что я — русская женщина, которая поет на русском языке», — цитирует слова певицы РЕН ТВ.

Манижа также добавила, что на прекрасном русском языке следует исполнять как можно больше песен.

Во вторник, 18 мая, Манижа прошла в финал «Евровидения» со своей композицией Russian Woman. Кроме России в финале оказались представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» официально начался в нидерландском Роттердаме 16 мая.

Во время церемонии открытия Манижа появилась на окрашенной в бирюзовый цвет ковровой дорожке с бэк-вокалистами и рассказала о композиции Russian Woman, с которой будет выступать на конкурсе.

О том, что именно Манижа будет представлять Россию на «Евровидении», стало известно 8 марта. За нее проголосовало большинство зрителей в ходе отбора. В апреле песню Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст конкурса. Певица отмечала, что композиция посвящена трансформации самоощущения женщины в России в течение нескольких столетий.