Госдума рассмотрит законопроект о денонсации Договора по открытому небу

Комитет Госдумы на заседании в среду, 19 мая, рассмотрит законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), который был внесен президентом России Владимиром Путиным. Соответствующая информация следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно распоряжению российского лидера, официальным представителем президента при рассмотрении документа назначен замглавы МИД Сергей Рябков.

В пояснительной записке к документу уточняется, что проектом федерального закона предлагается денонсировать Договор по открытому небу, заключенный в 1992 году в Хельсинки. Данное соглашение позволяет странам-участникам совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга, согласно квотам, согласованным наблюдательными комиссиями. Документ также предусматривает перечень требований к подобным полетам и самолетам, совершающим непосредственное наблюдение, а также осуществление механизма контроля за соблюдением договора.

Отмечается, что ДОН способствовал «значительному укреплению доверия в военной сфере». В свою очередь Россия каждый год принимала и проводила наибольшее количество наблюдательных полетов, а также стала первой страной, которая создала и начала использование цифровой аппаратуры наблюдения. Однако в ноябре 2020 года Соединенные Штаты отказались от соблюдения соглашения, что, как отмечается в записке, нарушило баланс интересов государств-членов ДОН.

Подчеркивается, что решение американской стороны нанесло серьезный ущерб соблюдению договора, в частности его роли в укреплении доверия и транспарентности, а также вызвало угрозу национальной безопасности РФ.

Отмечается, что в указанных условиях российское правительство приняло решение о стимулировании внутригосударственных процедур в целях выхода из ДОН.

Во вторник, 18 мая, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил о том, что Совет Федерации рассмотрит вопрос о денонсации Договора по открытому небу не 19 мая, как это планировалось прежде, а позднее. Так, источники «РИА Новости» в качестве ориентировочной даты указали 2 июня.

Законопроект о денонсации ДОН внес в Госдуму президент России Владимир Путин 11 мая. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал в тот же день, что документ имеет смысл только в том случае, если в рамках него действительно происходит обмен информацией.

Рябков 18 мая высказал мнение, что шанс на сохранение ДОН минимален, американская сторона и их союзники потеряли много времени.

При этом ранее Москва выражала готовность вернуться к исполнению ДОН, в случае если администрация президента США Джо Байдена захочет возобновить в нем участие. В прошлом месяце в Госдепартаменте США сообщили, что решение об участии в ДОН еще не принималось.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он вступил в силу в 2002-м. Согласно его условиям, 34 страны — участницы соглашения могли открыто собирать информацию о Вооруженных силах друг друга и их деятельности. При этом США вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В ответ на это Россия приступила к процессу выхода из договора 15 января, до того как в Белом доме сменилась администрация.