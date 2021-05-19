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Госдума рассмотрит законопроект о денонсации Договора по открытому небу

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Комитет Госдумы на заседании в среду, 19 мая, рассмотрит законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), который был внесен президентом России Владимиром Путиным. Соответствующая информация следует из базы данных нижней палаты парламента.

Прикрытый занавес: РФ готова вернуться в ДОН в случае участия в нем США
Но у американской стороны будут технические сложности с реализацией наблюдательных полетов, отмечают эксперты

Согласно распоряжению российского лидера, официальным представителем президента при рассмотрении документа назначен замглавы МИД Сергей Рябков.

В пояснительной записке к документу уточняется, что проектом федерального закона предлагается денонсировать Договор по открытому небу, заключенный в 1992 году в Хельсинки. Данное соглашение позволяет странам-участникам совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга, согласно квотам, согласованным наблюдательными комиссиями. Документ также предусматривает перечень требований к подобным полетам и самолетам, совершающим непосредственное наблюдение, а также осуществление механизма контроля за соблюдением договора.

Отмечается, что ДОН способствовал «значительному укреплению доверия в военной сфере». В свою очередь Россия каждый год принимала и проводила наибольшее количество наблюдательных полетов, а также стала первой страной, которая создала и начала использование цифровой аппаратуры наблюдения. Однако в ноябре 2020 года Соединенные Штаты отказались от соблюдения соглашения, что, как отмечается в записке, нарушило баланс интересов государств-членов ДОН.

Подчеркивается, что решение американской стороны нанесло серьезный ущерб соблюдению договора, в частности его роли в укреплении доверия и транспарентности, а также вызвало угрозу национальной безопасности РФ.

Отмечается, что в указанных условиях российское правительство приняло решение о стимулировании внутригосударственных процедур в целях выхода из ДОН.

Во вторник, 18 мая, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил о том, что Совет Федерации рассмотрит вопрос о денонсации Договора по открытому небу не 19 мая, как это планировалось прежде, а позднее. Так, источники «РИА Новости» в качестве ориентировочной даты указали 2 июня.

Законопроект о денонсации ДОН внес в Госдуму президент России Владимир Путин 11 мая. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал в тот же день, что документ имеет смысл только в том случае, если в рамках него действительно происходит обмен информацией.

Рябков 18 мая высказал мнение, что шанс на сохранение ДОН минимален, американская сторона и их союзники потеряли много времени.

При этом ранее Москва выражала готовность вернуться к исполнению ДОН, в случае если администрация президента США Джо Байдена захочет возобновить в нем участие. В прошлом месяце в Госдепартаменте США сообщили, что решение об участии в ДОН еще не принималось.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он вступил в силу в 2002-м. Согласно его условиям, 34 страны — участницы соглашения могли открыто собирать информацию о Вооруженных силах друг друга и их деятельности. При этом США вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В ответ на это Россия приступила к процессу выхода из договора 15 января, до того как в Белом доме сменилась администрация.

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