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Военные Сирии и РФ уничтожили катакомбы террористов в провинции Хама

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Саперы армии САР совместно с российскими военными приступили к разминированию сирийского города Кафр Зайта в провинции Хама. Комплекс катакомб боевиков полностью уничтожен.

После того, как террористов вытеснили из этого населенного пункта, в нем осталось много неразорвавшихся снарядов и складов оружия.

«Боевики отступали, бросая орудия и технику. Чего здесь только нет — мины для минометов разных калибров, противотанковые мины, артиллерийские снаряды, танковые боеприпасы и ракеты кустарного производства», — рассказал сапер армии САР Мухаммед.

Неиспользованные мины перевезли за пределы города, где находятся подземные ходы, оставленные террористами. Таким образом военные решили сразу две проблемы. Уничтожить арсенал оружия и завалить подземелья.

«Эти пещеры использовались боевиками в качестве жилых или штабных. Здесь по комнатам видно, что были помещения для отдыха, для работы и также здесь наверняка содержались пленники», — пояснил начальник инженерной службы Антон Тимофеев до уничтожения катакомб.

Площадь внутренних помещений пещеры составляла около 100 квадратных метров.

17 мая Национальный музей Тартуса в Сирии возобновил работу. Из-за войны его закрывали, а экспонаты вывезли в надежное место, однако сейчас в культурном заведении снова проводят экскурсии.

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