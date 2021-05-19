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Премьер Эстонии ознакомилась с работой КПВВ в Донбассе

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Министерства обороны Украины сообщило, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас и чрезвычайный и полномочный посол республики Каймо Кууск, во вторник, 18 мая, приехали на линию соприкосновения в Донбассе.

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В ведомстве отметили, что что Каллас посетила район в рамках визита на Украину.

«В ходе поездки в Луганскую область делегация ознакомилась с работой и инфраструктурой КПВВ (контрольных пунктов въезда — выезда) «Станица Луганская», который планируется модернизировать», — отмечается в сообщении.

По словам премьера, Эстония реализует в Донбассе ряд проектов в сфере образования, в частности, помогает обеспечить население интернетом, предоставляет гуманитарную помощь и средства для лесного фонда региона, пострадавшего год назад от пожаров. Глава эстонского правительства заявила о планах профинансировать закупку 70 тыс. саженцев на эти цели.

В ходе своего трехдневного визита на Украину Каллас уже встретилась в Киеве с главой правительства Денисом Шмыгалем. На 19 мая запланированы встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

18 мая на подконтрольной Киеву части Луганской области пострадала 10-летняя девочка. Предположительно, на детской площадке, где она находилась, взорвался сигнальный патрон.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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