Госсекретарь США и глава МИД ФРГ обсудили Россию и Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Германии Хайко Маасом во вторник, 18 мая, обсудили Россию и Китай. Об этом сообщается на странице Блинкена в Twitter.

«У меня состоялся хороший разговор с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Мы обсудили ключевые темы взаимного значения, в том числе Россию, Китай, Ближний Восток и Афганистан», — сообщил госсекретарь США.

Глава американского внешнеполитического ведомства также добавил, что ФРГ считается «незаменимым» партнером в решении общих для двух стран задач.

В этот же день, 18 мая, Блинкен заявил о желании США иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией, так как у двух стран есть общие сферы интересов. Однако он добавил, что, в случае если Москва предпримет «безрассудные шаги», Вашингтон ответит на них.

Ранее в этот день замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на обсуждение министром иностранных дел Сергеем Лавровым с Блинкеном двусторонней и международной повестки на первой встрече на полях этой министерской сессии. При этом он выражал надежду на то, что американская сторона подтвердит Лаврову готовность остановить «эскалационные циклы», которые мешают нормализации двусторонних отношений.

Сам Лавров 17 мая рассказал об отношениях с Соединенными Штатами перед предстоящей встречей с госсекретарем США. Глава российского МИДа отмечал, что Вашингтон выступает за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако действия американской администрации в адрес Москвы, по его словам, трудно расценить как стремление к стабильности. Лавров подчеркнул, что стремления США российская сторона будет анализировать по поступкам.

В тот же день стало известно, что Блинкен намерен обсудить на встрече с Лавровым двусторонние отношения и проект газопровода «Северный поток – 2».

14 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что предстоящая встреча Блинкена и Лаврова станет попыткой вывести отношения между двумя странами «на более стабильный и предсказуемый путь».