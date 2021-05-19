Блинкен в беседе с главой МИД Германии вновь высказался против СП-2

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом напомнил, что Вашингтон выступает против строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом во вторник, 18 мая, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

По его словам, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили важность трансатлантического сотрудничества, направленного на вызовы, «создаваемые Китаем и Россией», а также принятие мер по содействию деэскалации напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, стороны обсудили обеспечение вывода военных из Афганистана в «надлежащем порядке».

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность приверженности США сотрудничеству с союзниками и партнерами для противодействия российским усилиям по подрыву нашей коллективной безопасности и в этой связи указал, что США выступают против трубопровода «Северный поток – 2», — цитирует текст сообщения Госдепартамента ТАСС.

Ранее в этот день глава минэка ФРГ Петер Альтмайер заявил, что вопрос завершения строительства газопровода «Северный поток – 2», вероятно, решится в течение года.

16 мая канцлер Германии Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение проекта строительства «Северного потока – 2», уточнив, что власти страны поддержат строительство без внимания на санкции со стороны США. Согласно информации, представленной министерством экономики страны, ФРГ испытывает острую необходимость в газе.

4 мая глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал нереалистичным срыв строительства газопровода «Северный поток – 2» из-за иска экологов из природоохранной неправительственной организации (NABU). Однако политик не исключил, что рассмотрение жалобы повлечет за собой замедление темпов реализации проекта.

21 апреля вице-премьер РФ Александр Новак со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG заверил, что проект завершат в 2021 году.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние уже не раз вводили санкции против проекта.