Полуторагодовалый ребенок выпал из окна дома в Ульяновске и разбился

В Железнодорожном районе Ульяновска из окна на четвертом этаже выпал полуторагодовалый ребенок. Мальчик погиб.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ульяновской области, трагедия произошла утром 18 мая в многоквартирном доме на улице Хрустальной. Предварительно установлено, что ребенок облокотился на москитную сетку окна, которая не выдержала его веса и вывалилась наружу, пишет ulpravda.ru.

В результате падения с четвертого этажа мальчик получил различные травмы, от которых скончался на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Проводятся следственные действия.

13 мая в Ульяновске также произошла трагедия с участием ребенка. Семилетняя девочка выпала из окна девятого этажа дома на Новосондецком бульваре Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу, где она скончалась.