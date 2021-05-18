Полуторагодовалый ребенок выпал из окна дома в Ульяновске и разбился
В Железнодорожном районе Ульяновска из окна на четвертом этаже выпал полуторагодовалый ребенок. Мальчик погиб.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ульяновской области, трагедия произошла утром 18 мая в многоквартирном доме на улице Хрустальной. Предварительно установлено, что ребенок облокотился на москитную сетку окна, которая не выдержала его веса и вывалилась наружу, пишет ulpravda.ru.
В результате падения с четвертого этажа мальчик получил различные травмы, от которых скончался на месте.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Проводятся следственные действия.
13 мая в Ульяновске также произошла трагедия с участием ребенка. Семилетняя девочка выпала из окна девятого этажа дома на Новосондецком бульваре Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу, где она скончалась.