США откажутся от санкций в отношений главы Nord Steam 2AG

Администрация президента США Джо Байдена намерена отказаться от санкционного давления в отношении главы компании Nord Steam 2AG Маттиаса Варнига. Соответствующая компания несет ответственность за строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом во вторник, 18 мая, сообщает Axios со ссылкой на источники, близкие к американскому лидеру.

По словам собеседников издания, Госдепартамент планирует направить Конгрессу доклада, в котором содержится перечень структур, в отношении которых следует применить санкции, в том числе Nord Steam 2AG и ее руководитель. Однако исходя из национальных интересов США, Госдеп намерен исключить из этого списка Варнига и его компанию, отмечается в публикации.

По словам источников, единственным способом остановить запуск «Северного потока — 2» остаются санкции в отношении ФРГ. В то же время администрация Байдена не считает перспективным решением ухудшать взаимоотношения с Германией из-за газопровода.

В этот же день, 18 мая, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил о том, что запуск проекта «Северный поток — 2» обернется для страны ежегодными убытками, размер которых составит $5-6 млрд.

По его словам, потери, вызванные прекращением транзита, составят около $1,5 млрд, а остальная часть экономического ущерба в $2-3 млрд будет обусловлена ростом подорожания транспортировки газа из Европейского Союза.

Ранее, 13 мая, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти страны продолжают считать «Северный поток — 2» «плохим проектом».

Ранее, 11 мая, сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла сообщил, что строительство трубопровода должно быть завершено, так как поставки российского природного газа очень важны для ФРГ. По его словам, завершение СП-2 выгодно и немецкой, и российской сторонам. При этом во Франции 9 мая рассказали о том, что газопровод будет реализован, несмотря на попытки США помешать этому.

4 мая госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с главой МИД Германии Хайко Маасом отметил, что Вашингтон выступает решительно против строительства газопровода. В свою очередь, Маас напомнил, что ФРГ уже неоднократно оглашала свою позицию по поддержке СП-2.

20 апреля канцлер Германии Ангела Меркель указала, что Берлин сделал выбор в пользу строительства газопровода, несмотря на критику стран Евросоюза.

За несколько дней до этого Псаки отметила сохранившуюся вероятность введения дополнительных санкций против «Северного потока — 2». Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке реализации строительства, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.