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Умер американский актер Чарльз Гродин

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Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет. Об этом во вторник, 18 мая, сообщила газета New York Times.

По словам сына артиста, причиной смерти стал рак костного мозга.

Сообщается, что актер умер в своем доме в городе Уилтон, штат Коннектикут.

Гродин известен по ролям в таких фильмах, как «Разбивающий сердца», «Успеть до полуночи», «Уловка-22», «Бетховен» и других. Актер также принимал активное участие в спектаклях на Бродвее. Кроме того, Гродин поучаствовал в написании сценария к мини-фильму, посвященному музыканту Полу Саймону, за что в 1977 был удостоен прайм-тайм премии Emmy.

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