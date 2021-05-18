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Ремонт Октябрьского проспекта стартовал в Петрозаводске

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В Петрозаводске (Карелия) начался ремонт Октябрьского проспекта. В общей сложности дорожные работы ведутся на шести городских объектах, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонт выполняет подрядная организацию из Санкт-Петербурга. Во вторник, 18 мая, рабочие зашли на Октябрьский проспект. Сейчас ведется демонтаж бортового камня, уточняет ИА «Карелinform».

Также работы продолжаются на Пряжнинском шоссе, на улицах Новосулажгорская и Сулажгорская, проспекте Лесном и Соломенном шоссе. Полностью завершен ремонт улицы Правды.

В 2021-2022 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется привести в порядок 29 улиц, на семи из них также будут отремонтированы тротуары.

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