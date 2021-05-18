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На проект реконструкции улицы Революционной в Уфе выделят 54 млн рублей

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Власти Уфы оценили разработку проекта реконструкции улицы Революционной в 54,3 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет разработать проектную документацию до 30 апреля 2022 года. Средства на эти цели выделят из городского бюджета, уточняет «МедиаКорСеть».

Сама реконструкция пройдет в четыре этапа. В первую очередь планируется обновить участок от улицы Аксакова до улицы Мингажева, затем транспортную развязку на пересечении с улицами Цурюпы и 50-летия Октября, а после – отрезок от улицы Мингажева до Айской. Финальный этап работ будет включать ремонт развязки на пересечении с Аксакова.

Ожидается, что работы выполнят в 2023-2024 годах. Общая протяженность улицы Революционной составляет 2,6 км.

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